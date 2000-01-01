Пин Ап Казино - Официальный сайт онлайн Casino Pin Up

В нашем игровом клубе есть интересное сочетание ретро-стиля и качественных, креативных разработок. Пользователю предоставляется уникальная возможность выбрать свое любимое развлечение, делать ставки в букмекерской конторе, получать преимущества от программы лояльности, играть в лотереи, пользоваться бонусами, быстро выводить средства и пользоваться услугами технической поддержки.

Pin-Up Casino адаптирован для рунета, вы также можете выбрать англо-или украиноязычную версию. Существует также мобильная версия Pin-Up казино: интерфейс казино адаптируется к размеру экрана смартфона, сохраняя при этом основные функции.

Регистрация в pin up casino

Чтобы создать свой собственный аккаунт, перейдите на наш сайт Пин-Ап казино и нажмите кнопку "Зарегистрироваться" в правом верхнем углу экрана. При этом откроется страница с формой, в которой вам необходимо заполнить следующие поля:

фамилия;

имя;

дата рождения;

пол;

страна;

номер телефона;

электронная почта;

пароль;

валюта.

Будьте осторожны! Многие из введенных данных могут быть изменены только с помощью технической поддержки, поэтому тщательно проверьте всю информацию.

После ввода данных вам нужно будет только подтвердить свой номер телефона и адрес электронной почты с помощью сообщений, отправленных на указанные контактные данные.

Вход в личный кабинет пинап

После того как вы прошли регистрацию на сайте Pin Up, вам откроется личный кабинет в нашем игровом клубе.

Далее нужно ввести пароль который указывали в форме и можете наслаждаться всеми функциями личного кабинета!

В них входят такие как: пополнение своего депозита, вывод денежных средств, активация различных бонусов и промокодов, заявка на участие в турнирах клуба Пин-Ап и так далее.

Обзор преимуществ казино

Уверенность игроков – вообще работа Пин-Апа, здесь привыкли верить клиентам и уважать их выбор. Поэтому количество зарегистрированных пользователей неуклонно растет с момента основания ресурса в 2016 году. И этот прогресс был достигнут не только потому, что подборка программного обеспечения здесь регулярно обновляется – новые игровые автоматы появляются с завидным постоянством. Каждый шаг к казино, который предпринимает игрок, не игнорируется администрацией и щедро вознаграждается действующей системой привилегий.

Зарегистрировался новый игрок? Его сразу же ждут подарки-приветственный бонус и 250 бесплатных вращений после внесения первоначального депозита! Чтобы получить первый бонус, вам необходимо пополнить свой счет на 2000 рублей и использовать полный 100% возврат средств на свой бонусный счет. Период отыгрыша составляет 72 часа при ставке X50.

Есть также 250 бесплатных вращений, ожидающих игрока. 50 из них можно использовать сразу, остальные 200 спинов активируются в течение пяти дней-40 бесплатных вращений ежедневно. Вы можете отыграть их обратно в течение одного дня после активации с помощью ставки X50.

Однако игроки получат не только приветственный бонус на свой первый депозит и бесплатные спины. Каждый следующий депозит на игровой счет казино будет отмечен "обратным ходом" - пользователю будет возвращено 75% за второй депозит, и снова 100% от суммы за третий. Хороший бонус на депозит!

Обычные игроки тоже не обделены вниманием – они получают такие бонусы от Pin up:

Участие в беспроигрышной лотерее - 1 билет на депозит в размере 5000 рублей.



Джекпот начисляется каждый час каждому, кто сделал ставку от 10 рублей в любом игровом автомате.



Еженедельный кэшбэк, который позволяет вернуть от 5 до 10% потраченных средств.



Подарок на день рождения - это 500 рублей, которые вы можете использовать в течение недели после радостного события в вашей жизни!

Игровые автоматы пинап казино

Стоит отметить обширный набор игровых автоматов от Pin-Up, адресованных азартному геймеру. Казино поддерживает партнерские отношения с ведущими провайдерами, получившими мировую известность, такими как NetEnt, Quickspin, Microgaming, Yggdrasil Gaming и др.; есть также эксклюзивные видеослоты от Tom Horn. Удобная система фильтрации позволяет быстро находить интересующие модели, сортируя их по разработчикам.

Основное внимание уделяется видеослотам. Среди них есть топовые игровые автоматы, которые набрали популярность в течение недели или месяца - для новичков эта функция актуальна, позволяя выбрать самый лучший игровой автомат. Слоты пользуются спросом благодаря разнообразию сюжетов, наличию специальных символов, раунду на удвоение, инновационным опциям, множителям. Их популярность усиливается отличной графикой, элементами анимации и качественным звуковым сопровождением.

Существуют также настольные игры, такие как французская, американская и европейская версии рулетки, а также многочисленные модификации, которые отличаются некоторыми правилами и диапазоном ставок. Популярны карточные игры, блэкджек, холдем и видеопокер. Игры адресованы пользователям разных категорий,что подтверждается переменными диапазонами ставок.

Существует раздел Live-казино, где представлены шедевры от Evolution Gaming, NetEnt и Ezugi. Пользователь сможет выбрать подходящий игровой автомат, сеанс будет транслироваться из наземных студий, обеспечивая общение с живым дилером и другими участниками игрового процесса. Это делает сеанс особенно привлекательным и реалистичным.

Большинство игровых автоматов доступны в демо-версии, что позволяет вам улучшить свои навыки управления сессиями. Вам нужно будет только делать ставки в живом казино, но вы можете смотреть трансляцию бесплатно.